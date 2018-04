Formand for Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige Michael Kaster mener ikke, at kollegas kritik via annoncer bidrager til noget godt. Tværtimod skaber det mistillid.

Svendborg: Formand for Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige, Michael Kaster er orienteret om chefpsykolog Iben Elene Oksfeldts opsigtsvækkende annonce i lokale sydfynske aviser med overskriften "Fejl i byrettens psykologiske erklæringer". Heri kritiseres de sydfynske børnesagkyndige, som samarbejder med Retten i Svendborg.

- Jeg synes, det er en uhensigtsmæssig måde at kommunikere på, siger han.

- Hun kommer til at så tvivl om de børnesagkyndige psykologer. Om kvaliteten af deres arbejde, og det bidrager ikke til noget godt. De her undersøgelser berører mennesker, der står i en meget sårbar situation. De har brug for at have tillid til de psykologer, der laver dem, og det er der også grund til at have i al almindelighed.

- Vi har nogle officielle klageorganer, der tager sig af det, hvis der er mistanke om fejl. For selvfølgelig kan der ske fejl i psykologarbejde, ligesom der kan i alt andet arbejde. Det er Psykolognævnet, man klager til.

- Men Oksfeldt mener, at det tager for lang tid - op til ti måneder, inden der kommer en kendelse, som ikke har opsættende virkning.

- Det er selvfølgelig uheldigt, hvis der er lang sagsbehandlingstid. Det er der jo ingen, der er tjent med, men så skal man vælge at arbejde på den front. Vi har et system, som selvfølgelig skal virke. Men at så tvivl om de børnesagkyndige i bred forstand er meget uheldigt.

Michael Kaster har som suppleant selv sæde i Psykolognævnet og kender derfor meget til sagsbehandlingen.

- Der kan sagtens være psykologiske undersøgelser, der får kritik, men det er ikke det samme som, at undersøgelsen ikke er valid - slet ikke. Undersøgelsen kan sagtens være fagligt velfunderet, men få kritik for et mere teknisk element. Så der er meget stor forskel på, hvad der gives kritik for.

Oksfeldt har flere eksempler på, at retningslinjerne for børnesagkyndige undersøgelser ikke fulgt til punkt og prikke, og at de efterfølgende har fået kritik af Psykolognævnet.

- Det er vigtigt at sige, at den vejledning, der ligger på området - altså kun er vejledende. Så hvis psykologen i sin undersøgelse ser grund til at gøre noget andet og afstå fra nogle dele af vejledningen, så kan psykologen gøre det. Der kan sagtens være en faglig grund til at gøre noget andet, end hvad der præcis står i vejledningen. Hvis det er fagligt hensigtsmæssigt, kan man sagtens lave undersøgelsen på en anden måde. Så der er altså ikke nogen facitliste, siger Michael Kaster.