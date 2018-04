Flere hundrede personer var mødt frem i Rolf Hallen fredag eftermiddag for at fejre to store begivenheder. Et 50 års jubilæum og åbningen af et nyt motionscenter.

Ferritslev-Rolfsted: Solens skinner, flagene vejrer og borgmesteren er kommet på besøg. Mere standsmæssigt kan det næsten ikke gøres i et lokalsamfund, der tæller omtrent 2.000 indbyggere. Og anledningen til flagene og borgmesterbesøget gælder to begivenheder: Rolf Hallens 50 års jubilæum og den officielle åbning af et motionscenter i det, der tidligere har været hallens cafeteria. “ Fra nord til syd er det den der frivillighed, der skaber stærke fællesskaber lokalt uanset, hvor vi kommer i kommunen Hans Stavnsager

Højtidelighed

Musikken drøner i højtalerne, mens unge medlemmer af Rolfsted Idrætsforening skifter mellem danseopvisning og akrobatiske øvelser. Og publikum kvitterer med regelmæssige klapsalver. Forinden har der været en del personer på podiet med diverse festtaler, og flere er på vej, og talerækken ender først, da borgmester, Hans Stavnsager træder frem ved den røde snor ved trappen til førstesalen. Her holder han en kort tale, hvor han både roser det initiativ, der blev startet i området for mere end 50 år siden - og det seneste tiltag. - Vores haller er fantastisk gode beviser på, at man både er i stand til at holde fast i de traditioner, der betyder noget men også hele tiden er i stand til at udvikle sig, siger han og nævner det frivillige arbejde som et vigtigt omdrejningspunkt for lokale initiativer i kommunen. - Fra nord til syd er det den der frivillighed, der skaber stærke fællesskaber lokalt uanset, hvor vi kommer i kommunen, siger han og sender en ros til de lokale kræfter. - I har gennem 50 år sagt ja til hallen ved at bruge den og engagere jer, og jeg er sikker på, at med det fremmøde, der er her i dag, og hvad jeg ellers hører om de aktiviteter, der er her, at det vil der også være i de kommende 50 år, lyder det, inden han ønsker tillykke med det nye motionscenter og snupper saksen. Den røde snor bliver klippet til publikums klapsalver, og motionscenteret er blevet erklæret for officielt åbnet.

Cafeteria bliver motionsrum