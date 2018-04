- Og jeg har fået bekræftet, at de godt nok har taget Iben Elene Oksfeldts klage med i sagen, men ikke ladet den indgå i begrundelsen for dommen. At landsretten ændrede byretsdommen, er sket af helt andre årsager, siger Anni Højmark.

- Det er decideret forkert, det hun siger om, at landsretten øjensynligt tog den klage alvorligt, som hun har lavet over psykologerklæringen og ændrede byrettens dom.

I dag er hun lidt bedre oplyst efter selv at have researchet sig frem til den omtalte sag og efter at have fundet frem til den dom fra Østre Landsret, som ganske rigtigt ændrede byrettens dom. Bare ikke med den begrundelse, som Iben Elene Oksfeldt har givet til Fyns Amts Avis.

- Men det fik jeg ikke noget ud af det. Hun henholdt sig til tavshedspligt, og jeg anede derfor stadig ikke, hvad det var for en sag. Jeg har været et stort spørgsmålstegn, siger Anni Højmark.

- Iben Elene Oksfeldt havde ikke rettet henvendelse til mig, og det syntes jeg var mærkeligt, når hun anklager os for at have begået fejl.

Derfor reagerede hun med det samme, da hun den 27. marts blev opmærksom på annoncen. Hun kontaktede indrykkeren for at høre, hvad det handlede om.

Hvad angår de syv kritikpunkter, som Iben Elene Oksfeldt remser op i den konkrete sag, så undrer retspræsidenten sig også.

- Jamen bare det, at hun kritiserer, at barnet ikke skulle være hørt. Der er tale om et barn, der er så lille, at det endnu ikke kan tale!

Hun forstår ikke, hvad der er Iben Elene Oksfeldts ærinde, men hun finder det meget forkert at indrykke en annonce med den ordlyd, og hun har advaret sine kolleger landet over om, at de kan blive udsat for lignende.

- Det er nogle meget følsomme sager, når folk er uenige om noget med deres børn. Det bedste, vi der arbejder med de her sårbare familier, kan gøre, er jo at skabe tillid til det arbejde, vi udfører. Og den her annonce gør det modsatte, og jeg er virkelig ked af det, siger Anni Højmark.

Hun er ikke i tvivl om, at de børnesagkyndige psykologer arbejder seriøst.

- Jeg har et samarbejde med fem dygtige psykologer, som jeg har stor tillid til, og som jeg drøfter faglige spørgsmål med. De opkvalificerer sig, går på kurser, arbejder hos kommuner og statsforvaltning, er privatpraktiserende og har brede kompetencer. Jeg har ingen grund til at have mistillid til det arbejde, de udfører.

- Retten hører også altid forældrene om alle undersøgelser, og har de indvendinger, tages de med i sagen, siger hun.

- Men når du har sager, hvor du skal afgøre, hvor børnene skal bo, eller hvem der skal have forældremyndigheden - ja, så er der en forælder, der vinder, og en forælder, der føler, at vedkommende taber. Og den, der taber, har nogle gange meget svært ved at forstå, hvorfor retten når frem til den afgørelse, selv om vi gør vores bedste for at forklare det.

- Det er meget meget følsomt det her område, at det kan føre til meget drastiske ting hos de mennesker, det berører, siger Anni Højmark.

Iben Elene Oksfeldt har via mail tilbudt Anni Højmark at sende nogle forslag til, hvordan man bedre kan kontrollere psykologerne.

- Men det ønsker jeg ikke. For jeg inddrager altså ikke folk, der henvender sig via annoncer og kalder sig chefpsykologer, og som ikke vil fortælle, hvad det er for en sag, vi anklages for, siger Anni Højmark.