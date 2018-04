Bolig

Erritsø: Golf i haven og bar i kælderen. Det er nogle af de helt særlige måder, Kim Linde fra Erritsø ved Fredericia har indrettet sig.

Lige nu står golfbanerne i haven ikke ligefrem knivskarpe. Men når foråret for alvor får bidt sig fast, er det planen, at banerne shines op, trimmes og gøres klar. Og hvis arbejdet i haven bliver for hårdt, kan Kim altid snuppe sig en kølig drink i kælderen, hvor han har indrettet sig med en del af baren fra et af Fredericias legendariske danse- og drikkesteder: Hollywood Hard Rock.

“ Jeg kan ikke lide græsplæner. Men golfbaners arkitektur er spændende. Kim Linde

- Da jeg købte huset, besluttede jeg mig for at indrette det lidt specielt. Og så fik jeg idéen om golfbanerne, siger den 55-årige Kim og griner lidt.

I entréen har han et lille skilt med ordene "To golf or not to golf - what a silly question", men selvom både skiltet og haven antyder, at han er golfentusiast, er det faktisk ikke tilfældet.

- Næh, men jeg kan godt lide at indrette mig lidt specielt, siger han.