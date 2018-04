Fredericia: En 38-årig mand fra Fredericia blev fredag kl. 17 fremstillet i retten, hvor han blev sigtet for at have stjålet en bil fra en autoforhandler i Middelfart.

Vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi forklarer, at manden havde været inde at få en prøvetur i bilen, hvorefter han afleverede bilen - men ikke nøglen. Den brugte han til at stjæle bilen med lidt senere.

Han blev siden anholdt og altså fremstillet for tyveriet ved et grundlovsforhør fredag eftermiddag.

I skrivende stund var fremstillingen ikke afsluttet.