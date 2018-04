shopping

Butikkerne har fået tilladelse til at holde åbent på denne helligdag, og det gør de fra klokken 10 til 13, kan by- og eventkoordinator Karina Wærnskjold-Thiesen oplyse.

Axeltorvlaugets markedsboder bliver denne torsdag placeret langs den sydlige del af Gothersgade, som bliver lukket for trafik. På Rådhuspladsen kan især de mindste glæde sig til at møde Gurli Gris - et helt show med titlen "Meet & Great". Her bliver der også stillet en forhindringsbane og en Formel 1 bane op.

Ole Mortensen, formand for Fredericia Shopping, glæder sig til at tage imod krydstogtgæster. Han ser også frem til at få besøg af folk fra nabobyerne og fredericianerne selv.

- Det skal være en festdag, understreger han, der sammen med de øvrige butiksfolk har fået det gode råd at angive nogle af priserne i dollars og skrive teksten til en vare på engelsk.

- Det er godt for byen, at vi får krydstogtskibe på besøg, og at vi har et teater, der trækker folk fra hele landet hertil.slår han fast.

For krydstogtgæsterne giver det mulighed for at komme helt tæt på et lokalsamfund og tale med folk i butikker og på gaden.

-Det oplever de ikke på samme måde i storbyerne.

Hos VisitLillebælt forsikrer Helle Rosborg Black, cruisekoordinator, at også kaj og kanalby vil summe med forskellige tilbud, som sløret bliver løftet for tættere på krydstogt-anløbet.