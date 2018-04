Åbent hus

- Det har været vigtigt for mig at bevare nogle af bygningens særpræg. Det er lykkedes. Og vi har endda haft besøg af nogle af apotekets gamle medarbejdere, som har været rundt og nyde bygningen, siger afdelingsdirektøren.

Fredericia: - Vi er en bank for alle. Og derfor holder vi heller ikke en formel reception, men derimod åbent hus, hvor alle kan komme ind og opleve stedet her, siger Christian Jungmark, mens han viser avisen rundt i den nye banks lokaler.

I et hjørnekontor til dele-brug står et gammelt Franz Jäger-lignende pengeskab fra apotekets fortid. Det er indrettet som barskab med krystalglas og cognac i karaffel. Samt en gammel apoteker-syl, der er beregnet til at åbne luftvejene på en patient, der er ved at blive kvalt. Med andre ord: Et bankkontor, der er forberedt på det meste.

“ Der er trukket fem kilometer kabel til edb og el. Christian Jungmark, Jutlander Bank

Det er Jutlander Bank også - altså forberedt på det meste - forsikrer Christian Jungmark.

- Vi prioriterer tilgængelighed højt. Det betyder blandt andet, at kunder, der ikke kan nå at mødes i normal arbejdstid, kan regne med at vi også er klar på andre tidspunkter, siger Jungmark.

Tilgængeligheden for kørestolsbrugere er sikret gennem baggården, som har adgang via en port i Prinsessegade.

En gang med små mødelokaler er udsmykket med malerier af lokale Arne Gunnar Poulsen. Det er tanken, at udsmykningen med jævne mellemrum skal udskiftes, forklarer Jungmark.

Han ser frem til nu endelig at få rigtig gang i den nye bank, som siden nytår har været klemt sammen i mindre lokaler på den anden side af gaden.