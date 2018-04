Opfinder

To veninder fra Taulov har udtænkt en metode til at støjdæmpe vindmøller. Nu skal de i Unge Forskere-finalen.

Taulov: - Vi løb ud på gangen og råbte "vi har fået verdens bedste idé!". Så løb vi tilbage til klasseværelset. Og så løb vi ud igen, siger Anna Lehmann Madsen og griner.

- Ingen troede, at vi kunne få en så god idé. Det troede vi heller ikke selv, siger Silja Nymark og griner med.

De to piger på henholdsvis 13 og 14 år går i 7.c. på Fjordbakkeskolen i Taulov. De er forskere og opfindere. Ikke nok med, at de har kvalificeret sig til finalen i Unge Forskere-konkurrencen; de har fået en idé, som de aktuelt er ved at undersøge patent-mulighederne i.

Støj fra vindmøller opstår, når vingerne suser gennem luften med flere hundrede kilometer i timen. Ifølge VidenOmVind.dk, der drives af en række virksomheder i vindmøllebranchen, er støjgrænserne for vindmøller bindende og uden dispensationsmuligheder - i modsætning til støjgrænserne for virksomheder.

- Støjgrænserne betyder, at møllerne nogle gange må bremses om natten, hvor problemet med skygger og lysreflekser ellers er væk. Med mindre støj kan møllerne køre om natten og dermed producere mere strøm, lyder det fra Anna og Silja.

Unge Forskere-konkurrencen arrangeres af Astra - det nationale center for læring i natur, teknik og sundhed. Konkurrencen har til formål at få flere unge til at søge en uddannelse og karriere inden for forskning og videnskab.

Det tog de to piger lang tid at vride hjernerne og få idéen, der hele handler om. Men da den endelig var der, kunne de slet ikke sidde stille. Siden har idéen trukket i dem med en kraft, de ikke har kunnet ignorere. Arbejdet er så spændende og engagementet så stort, at de ikke kan tænke på og tale om andet, når de er sammen. Og Anna ligger vågen hver aften af bare begejstring.