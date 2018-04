Fredericia: Shell Raffinaderiet er i gang med en nødvendig reparation, som kan komme til at udløse lugtgener hen over de kommende dage. Det oplyser pressechef Torben Sørensen.

- På grund af tekniske udfordringer med et anlæg, så er raffinaderiet nødsaget til at udføre reparationsarbejde. Arbejdet betyder desværre, at der er risiko for lugt de kommende dage.

Raffinaderiet vil forsøge at minimere de eventuelle lugtgener ved at ændre på måden, som produktionen køres på. Reparationsarbejdet er allerede påbegyndt og vil fortsætte de kommende dage, oplyser Torben Sørensen i en kort meddelelse.