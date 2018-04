rekreation

KFUM's Soldaterhjem indviede fredag med faner, musik og mange varme ord nye lejligheder til veteraner med behov for et frirum til at pleje ar på sjælen.

Fredericia: Den første veteran har banket på for at kunne få mulighed for at rykke ind i Fredericia Soldaterhjems flot indrettede rekreationslejligheder på 1. sal, som under stor festivitas blev indviet fredag i strålende forårssol. Og han er velkommen, lød det fra Helle Kristoffersen, som sammen med sin mand Bruno tager imod veteraner med behov for rekreation.

Boliger til rekreation KFUMs Soldaterrekreation er et midlertidigt botilbud for tidligere udsendte soldater på KFUMs Soldaterhjem.



Der tilbydes ikke behandling, men man hjælper veteranerne videre til at gøre brug af forsvarets behandlingstilbud.



Der er tale om et hjemligt miljø.



Der er omkring 40 lejligheder samlet på soldaterhjem i Fredericia, Hvorup, Holstebro, Høvelte og Varde.

- Men vi syntes, at det skulle vente, indtil vi havde overstået indvielsen. De har behov for ro, og det kan vi næppe tilbyde i dag (fredag, red.), konstaterede hun, mens hun lavede en hurtig rundvisning på den totalrenoverede 1. sal, hvor fire lejligheder og et fællesrum står klar til at blive taget i brug.

Det er de ydre rammer, der har fået en stor overhaling. De indre rammer er de samme som for knap 20 år siden, da daværende soldaterhjemsbestyrer Esther Kofod fik øjnene op for, at der kom soldater hjem fra mission med ar på sjælen, som ingen rigtigt så. Hun tilbød plads på en sofa, og et par Balkan-veteraner opfordrede generalsekretær Per Møller Henriksen til at etablere et egentligt veteranhjem, og de første initiativer blev taget.