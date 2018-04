Norske Emily Sando er "chokeret og skuffet" over at være blevet fristillet i Odense HC, efter at den fynske topklub har fået fingrene i hollandsk topnavn. - Jeg forstår Sando, men sådan er elitesport, synes jer, siger cheftræner Jan Pytlick.

Håndbold: Intet skal stå i vejen for Odense HC's ambitioner om at blande sig i toppen af europæisk håndbold. Heller ikke en reel fyring af en målmand, som klubben før denne sæson hentede til klubben på en treårig kontrakt. Fredag meldte Odense HC, der ligner en favorit til at vinde årets DM-titel og dermed kan være på vej til at skulle spille Champions League i næste sæson, således ud, at det har hentet den hollandske topmålmand, Tess Wester, til Odense til den nye sæson. Samtidig har klubbens norske målmand, Emily Stang Sando, fået kontant besked om, at hun er fritstillet i Odense HC og kan lede efter en anden klub. Beskeden kom fra cheftræner Jan Pytlick. Emily Sando siger, at hun er "chokeret og skuffet". - Jan Pytlick, har i ikke været tilfreds med Emily Sando? - Sando har stået et par gode kampe, men hun har ikke haft nogen kæmpesæson. - Er det fair at fyre en spiller, som i for mindre end et år siden hentede til klubben på en treårig kontrakt. Det gjorde i vel, fordi i havde tiltro til hende? - Det er aldrig noget, der er fair. Jeg kan godt forstå, at Sando er ked af det. Men der opstod altså pludselig den her mulighed for at få fat på en målmand fra øverste hylde, som vi tror, kan bidrage med nye ting. - Og så er det i orden at droppe en anden markant satsning? - Jeg ved godt, at det er usædvanligt i håndboldmiljøet. I hvert fald herhjemme. Men det er jo noget, man har set i topfodbold i 40 år. Sådan er elitesport, synes jeg - i respekt for, at vi overholder alle aftaler med Sando. Også hvis hun bliver i klubben. - Men du har vel fortalt Sando, at der i givet fald ikke vil blive megen spilletid i Odense HC? - Vi har sagt til Sando, at hun er stillet frit til at søge en anden klub. Odense HC har i forvejen også stortalentet, Althea Reinhardt, som målmand i truppen.

Wester ser frem til skiftet