Volleyball: For første gang i tre år er Middelfart VK i DM-finalerne, og i den vestfynske volleyballklub forventer man tilskuerrekord i Lillebæltshallen, når Gentofte søndag klokken 15.00 kommer på besøg til den første DM-finale.

- Der er meget hype om kampen, og vi forventer at runde 500 tilskuere til kampen mod Gentofte, siger Jacob E. Petersen, sportschef i Middelfart VK.

DM-finalerne Programmet for DM-finalerne i volleyball:Søndag 8. april kl. 15.00: Middelfart-Gentofte.



Torsdag 12. april kl. 19.00: Gentofte-Middelfart.



Søndag 15. april kl. 16.00: Gentofte-Middelfart.



Evt. onsdag 18. april kl. 19:00: Middelfart-Gentofte.



Evt. fredag 20. april kl. 19:00: Gentofte-Middelfart.



Man skal vinde tre kampe for at blive dansk mester.

Der var 363 tilskuere til den sidste semifinale hjemme mod Hvidovre, hvor Middelfart med en sejr på 3-0 efter tre tætte sæt sikrede sig adgang til finaleserien.

- Der er godt med engagement blandt tilskuerne, og det kan være et point eller to ekstra værd, siger Jacob E. Petersen.

Middelfart sluttede blot på tredjepladsen i grundspillet, men eliminerede Hvidovre, der var sluttet som nummer to. Nu er Middelfart igen i rollen som undertippet mod de suveræne grundspilsvindere fra Gentofte.

- Vi er blevet mere stabile i løbet af sæsonen. Vi er blevet bedre til at blive ved med at spille godt. Vi har flyttet grænsen for, hvad vi kan præstere. Som i den sidste semifinale mod Hvidovre, hvor vi i tredje sæt var bagud 8-13 og 12-18, men alligevel vandt 25-23.