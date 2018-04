Konfrontation

Har I med båden VE 412 fisket efter muslinger i Helnæsbugten?

- Nej det har vi ikke, han har været inde og filme derinde. Vi har noget filmudstyr, man sejler med, hvor man undersøger bunden. Det gjorde han ved Helnæs i onsdags. Den måde undersøger man altid på før et fiskeri, så ved man, hvad der er dernede.

Så I har filmet med henblik på at se, om det var et godt sted at skrabe efter muslinger?

- Ja, vi har været nede hele vejen syd om Fyn og videre op i Lillebælt. Det gør man af og til for at se, hvor der er store muslingebanker.

Er I klar over, det er forbudt at fiske, trawle og skrabe efter muslinger i bugten?

- Ja, det har vi efterfølgende fået at vide. At der ikke var mulighed for at få det område åbent for fiskeri. Vi spurgte, om vi måtte sejle ind og kigge, men får efterfølgende af ministeriet at vide, at vi lige så godt kunne sejle ud, for vi ville nok ikke få lov til at fiske derinde. Det var altså bare for at lave filmundersøgelse, det er ikke noget, der skader noget som helst. Og så sejlede vi ud igen. Der er åbenbart nogle lystfiskere, der har troet, at vi fiskede, men det gjorde vi ikke.

Men fiskerne siger, de kunne se trawlwiren?

- Der kan jeg kun sige, at der ikke har været fisket. Der er en black box i de både, så det kan de 100 procent se, at vi ikke har. Det ved jeg ikke, hvorfor de tror, vi har. Vi må ikke fiske derinde, så det har vi ikke gjort.

Fiskeristyrelsen vil nu undersøge sagen, har I noget at frygte?

- Nej, jeg kan kun sige, at det ikke er rigtigt. Der er ikke blevet taget muslinger. Wiren, som de ser har været i vandet, er det, der slæber kameraet. De har nok troet, at det var fiskeredskaber, men det var det altså ikke. Desuden har han ikke været der i særlig lang tid.

Fiskerne så båden mellem kl. 13 og 16?

- Tre timer er for mig ikke ret lang tid. Fiskerne starter ofte tidligt om morgenen og kommer sent hjem. Jeg kunne forstå det, hvis han havde været der en hel dag, men det var han ikke.