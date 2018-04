Teaterpremiere

Fredericia: Fredag aften har Fredericia Teater premiere på musicalversionen af Dreamworks Prinsen af Egypten.

I denne omgang er det den engelske version, som har premiere. Den danske version følger senere på måneden.

Prinsen af Egypten er historien om Moses og hans bror Ramses, der blev farao af Egypten, og historien om hittebarnet, som blev prins, måtte flygte og siden vendte tilbage til Egypten for at føre sit folk ud af slaveriet og mod det forjættede land.

Diluckshan Jeyaratnam spiller hovedrollen som Moses, mens Ramses bliver spillet af Lars Mølsted og amerikanske Jason Gotay. Jason Gotay har spillet Ramses til forpremiererne og spiller også rollen i aften, men fremadrettet overtager Lars Mølsted rollen som Ramses.

Det er en stor international produktion med dansere fra hele verden. Det kreative hold bliver anført af den amerikanske stjernekomponist og Broadway-legende Stephen Schwartz. Stephen Schwartz skrev og komponerede musikken til musicalens forlæg, Dreamworks Animations tegnefilmsucces af samme navn fra 1998. For det arbejde modtog han både en Oscar og en Grammy for megahittet "When You Believe", der blev fremført af Whitney Houston og Mariah Carey.

Manuskriptforfatteren bag tegnefilmen, den herboende amerikaner Philip LaZebnik, har også skrevet manuskriptet til den nye musical, mens instruktøren er Stephen Schwartz' søn, Scott Schwartz, der tidligere har instrueret Broadway-opsætninger som Golda's Balcony og Jane Eyre.

Prinsen af Egypten har solgt 30.000 billetter i forsalg.

Dørene åbnes kl. 18.30 og der ringes til forestilling kl. 19.30.