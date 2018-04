Ishockey: Mens de lune april-solstrejf varsler, at sommeren nærmer sig, er der stadig aktivitet i ishockeyverdenen.

Odense Bulldogs har forlænget kontrakten med en af holdets mest rutinerede spillere, den 31-årige back Mads Schaarup, der glæder sig til sin niende sæson på fynsk is.

- Denne nu netop overståede sæson var en stor sportslig fiasko. Blandt andet derfor er jeg glad for at kunne fortsætte i Bulldogs, hvor vi har noget af en revanche til gode. Det bliver en sjov, svær og udfordrende opgave at skulle være med til at starte et nyt og længerevarende projekt op. Jeg føler mig klar til at hjælpe holdet mod genrejsning, men er også klar over, at tingene ikke sker hen over natten. Hockeysulten er intakt, og jeg glæder mig til at påbegynde denne nye rejse sammen med Bulldogs, siger Mads Schaarup i en pressemeddelelse.

Mads Schaarup, der stammer fra Herning, kom til Odense fra Sønderjyske i 2010.

- Vi er rigtige glade for, at Mads har valgt og være en del af det nye Bulldogs, vi er i gang med at genopbygge. Mads er en leder både på og uden for isen, og han bliver en vigtig spiller i næste sæson da han kan bidrage med rigtig meget rutine og erfaring, siger Henrik Benjaminsen, formand for Odense Bulldogs.

Desuden har Odense Bulldogs tegnet kontrakt med unge Christopher Kamph, der får sin første sæson som professionel. Sidste sæson nåede han at få en enkelt kamp for førsteholdet, og nu bliver han en fast del af Odense Bulldogs i sæsonen 2018/19.

- Christopher Kamph er egen avl fra Odenses talentafdeling, og det er altid dejligt, når vi har mulighed for at skrive kontrakt med et ungt talent fra Odense. Det er et bevis på, at det store arbejde, der laves i ungdomsafdelingen i OIK, bærer frugt, siger Henrik Benjaminsen.