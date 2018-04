5. Retssag om eksklusioner

I 2009 fik Dansk Folkepartis top Østre Landsrets ord for, at det ikke var imod reglerne, da partiet i 2006 valgte at ekskludere to kritiske partimedlemmer. De to ekskluderede medlemmer, Ena Skræp og Brian Jensen fra den daværende amtsbestyrelse i Sønderjylland, havde ellers fået byrettens ord for, at det var i strid med reglerne, da de blev smidt ud af partiet.