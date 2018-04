Er det ulovligt at trawle eller lave bundskrab efter muslinger i Helnæsbugten?

- Jeg kan forstå, at de lokale fiskere i Helnæs Fiskeriforening undrer sig, når der sejler et fiskerifartøj gennem bugten, hvor fiskeri ikke er tilladt. Det er betryggende at vide, at folk er opmærksomme, og at de retter henvendelse til os, hvis de observerer noget usædvanligt. Det er helt efter bogen.

Sagen kort Ib Ivar Dahl, formand for Helnæs Fiskeriforening, spotter onsdag eftermiddag 4. april en muslingekutter med trawl-nettet ude i Helnæsbugten.Han kontakter straks Fiskerikontrollen og anmelder båden. Han får at vide, at båden blot er ude at fotografere havbunden, og at kontrolløren er underrettet om det.



Flere timer senere er kutteren stadig i Helnæsbugten, og har blandt andet sejlet tæt forbi en plads for opdræt af muslinger på den nordlige side af Illumø.



Ib Ivar Dahl kontakter igen Fiskeristyrelsen, der giver udtryk for, at de nok skal se på sagen. Til avisen siger Mikkel Friberg, kontorchef for fiskerikontrolkontoret i Fiskeristyrelsen, i en mail, at de umiddelbart ikke har grund til at tro, at båden ville andet end at filme, men at de nu er ved at undersøge, om båden har fisket efter muslinger på ulovligt sted.



Ejeren af båden, Rasmus Wittrup, afviser også, at der er blevet fisket.

Da Ib Ivar Dahl (formanden for Helnæs Fiskeriforening red.) henvender sig til fiskerikontrolløren for at anmelde muslingebåden i Helnæsbugten, som han frygter fisker på ulovligt sted, får han at vide, at båden havde fået lov til at sejle ud for blot at tage billeder af havbunden. Er det korrekt?

- Det er vigtigt at understrege, at vi ikke har givet tilladelse til fiskeri. I det konkrete tilfælde er vi blevet kontaktet af en fisker, der har ønsket at sejle igennem Helnæsbugten for at filme havbunden, og det har vi accepteret. Fiskeren har tidligere bidraget med videooptagelser til blandt andet DTU Aqua (som arbejder på et muslinge-projektet, der skal forbedre vandkvaliteten i bugten red.), og vi har ikke grund til at tro, at forespørgslen er baseret på andet end at gennemføre videooptagelser.

Får I mistanke til båden, da Ib Ivar Dahl melder sagen til jer? Undersøger I om båden har fisket ulovligt?

- Vi har nu modtaget en anmeldelse, og vi vil undersøge sagen. Det gør vi blandt andet ved at analysere data fra fartøjets "black box", som giver os vigtige indikationer på, om der er udført fiskeri (man kan blandt andet måle fartøjets hastighed og derved få en idé om, båden har slæbt et trawl efter sig red.). Desuden vil vi inddrage de oplysninger, som indgår i anmeldelsen i den videre sagsbehandling. Skulle det vise sig, at der er foregået noget ulovligt, vil det naturligvis føre til sanktioner.

Det var ikke muligt at få et telefoninterview med Fiskeristyrelsen, der i stedet har svaret på avisens spørgsmål på mail. Derfor har det ikke været muligt at stille opfølgende spørgsmål.