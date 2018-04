Muslingerne i Helnæsbugten

Nørrefjord i Helnæsbugten blev i 2009 udvalgt som et af de steder i Danmark, hvor projektet BioRev, i 2010 og 2011 ville sprede muslinger for at redde havmiljøet i iltfattige vande . Projektet var et samarbejde mellem DTU Aqua og Faaborg Amatørfiskerforening, der sammen udsatte 70 millioner små blåmuslinger i fjorden, der kan rense vandet.Projektet, der var delvist finansieret af EU-midler, har indtil nu vist sig at være en stor succes for vandmiljøet.Det ikke tilladt at trawlfiske eller lave bundskrab efter muslinger i Helnæsbugten.Det er dog lovligt for muslingebåde, der alle er indrettet med et undervandskamera, at fotografere havbunden, for at se, om det kunne være rentabelt for dem, at søge om en midlertidig tilladelse til at fiske efter muslinger på et givent sted. Men Fiskeristyrelsen fortæller, at der heller ikke er givet nogen midlertidige tilladelser i Helnæsbugten.