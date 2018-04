Årslev: Lyst træ skyder op fra den mudrede jord og danner lange rækker af boliger, der snart kun venter på at blive fyldt med liv. Gule og hvide maskiner med store metalskovle for enden står og venter på at blive tændt. Mænd i sort arbejdstøj, der ikke skænker regnen en tanke, går rundt blandt byggemateriale. En af dem er Sten Ørgaard fra Gislev. Og siden den 29. januar har han som en del af teamet hos Hans Jørgensen og Søn haft sin daglige gang på det bæredygtige byggeri på Lensvej.

Sådan hjælper Byg til Vækst personer som Sten Alle Byg til Væksts projekter foregår på byggepladserne. Og som udgangspunkt kun på byggerier med en byggesum på over 100 millioner kroner.Typisk arbejder Byg til Vækst med rekruttering af lærlinge og almindelig arbejdskraft til byggepladsen. Men også snusepraktik til ledige, der vil prøve branchen af med henblik på arbejde eller uddannelse.



Alle aftaler er skræddersyet til det enkelte byggeri og bygherrens ønsker.



Byg til Vækst har en rammeaftale med CIVICA. Det betyder, at der indgår en Byg til Vækst aftale på alle deres renoveringer og nybyg. Kilde: Susanne Olesen, chefkonsulent i Byg til Vækst

- Lige nu lægger jeg tag på de forsyningsskure, vi næsten lige er blevet færdige med, siger han.

Det er ikke en sætning, han har været vant til at kunne sige i sit 30-årige liv. I dag er han voksen tømrerlærling, men for to måneder siden var det et fag, der var ukendt for ham. Han er nemlig uddannet landmand, og han er tidligere sergent i forsvaret, fabriksarbejder, teltopstiller og chauffør.

“ Jeg har fået mere tid til min familie, fordi jeg arbejder mandag til fredag på faste tidspunkter og har fri hver weekend. Og det er uvurderligt med mere familietid. Sten Ørgaard

- Jeg suger alt den viden til mig, som jeg kan. Det er fedt, at man kan se, at man har været med til at skabe noget. Man kan se en udvikling i det, man laver, siger den nyklækkede tømrerlærling.

I november 2017 stod Sten Ørgaard uden et arbejde. Og det var det, der fik ham sporet ind på faget.