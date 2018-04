3. Det er der gjort

På landsplan har der i løbet af årene været flere tiltag til løsninger på lægemanglen.

Praktiserende læge fra Vejle, Peder Ahnfeldt Mollerup, købte - som omtalt i avisen Danmark - to ekstra ydernumre ud over sit eget, så flere vejlensere kan komme til lægen.

Psykiater Jacob Dahlstrøm Severinsen fra Viborg arbejder for to og satser samtidig på et skræddersyet praktikforløb for de studerende.

Begge læger peger på, at det er de langsigtede løsninger - og de studerende - der bør satses på. Derfor er de 250 nye pladser på medicinstudiet et stort skridt i den rigtige retning.