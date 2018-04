De store lovord var fundet frem, da et enigt byråd torsdag vedtog lokalplan, der skal bane vejen for udbygningen af Nyborg Slot til over 300 millioner kroner. Men debatten bød også på verbale hug til kritikkerne af projektet.

Nyborg: En gruppe, der kalder sig Nyborg Slots Venner, var måske ikke fysisk til stede i salen, da et samlet byråd torsdag aften vedtog lokalplanen for den kommende udbygning af slottet.

Men kritikerne af slotsprojektet til over 300 millioner kroner fyldte alligevel en del i debatten, der gik forud. Flere byrødder benyttede nemlig lejligheden til at lange ud efter gruppen, der opfordrer til at stoppe "ødelæggelsen af hele Danmarks Slot".

- Under høringsfasen er der kommet fire indsigelser. Det er søreme ikke ret mange, og det tager jeg som udtryk for, at der er en stor opbakning i kommunen til det her projekt. Det er også min fornemmelse, når jeg taler med borgere, at det er noget, man synes er spændende, og som man er stolt af. Derfor er det også lidt ærgerligt, at der findes nogle mennesker, som på den måde forsøger at dryppe malurt i bægeret. Man antyder, at det hele er foregået lidt fordækt, men vi taler altså om et projekt, der har været undervejs i syv år med borgermøde på borgermøde, hvor folk har haft mulighed for at komme til orde, sagde Jesper Nielsen (S).

En af gruppens anker går på, at man med den nye udbygning pakker slottet ind i moderne arkitektur, men også denne del af kritikken er forfejlet, lød det fra det socialdemokratiske byrådsmedlem.

- I Danmark er der ikke tradition for at bygge nyt, så det ligner gammelt. Det er heller ikke sådan, at der ligger en masterplan for, hvordan Nyborg Slot skal se ud. Med det her projekt får vi et slot med værdighed og en volumen, hvor man ikke er i tvivl om, hvad der er de autentiske dele, og hvad der er nyt, tilføjede han.