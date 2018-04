Den travlt beskæftigede hjemmepleje i Odense Kommune får mulighed for at ansætte lidt flere varme hænder til medarbejderne, der udfører pleje hjemme hos ældre og svækkede borgere.

Regeringen afsatte i forbindelse med Finansloven for 2018 en halv milliard til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejecentre i landets kommuner. Odenses andel af af de penge er 15,7 millioner kroner, og dem har et flertal i Ældre- og Handicapudvalget netop besluttet skal gå til hjemmeplejen til at opjustere arbejdstiden for deltidsansatte eller ansætte nye medarbejdere i fuldtidsstillinger. Det blev besluttet, at de enkelte arbejdspladser selv sørger for at få ansat mere personale.

- Vi har valgt, at det skal være hjemmeplejen, der udfører pleje hjemme hos borgerne, der skal have midlerne, fordi det er dem, der er hårdest presset i denne tid. De er i den grad spændt hårdt for, siger rådmand Søren Windell (K).

Udvalget havde valget mellem at lade alle pengene gå til hjemmeplejen eller fordele dem mellem hjemmeplejen og bemandingen på plejecentrene.