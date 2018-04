Korinth: Når Galleri Korinth 14. april præsenterer udstillingen "Collage og Assemblage", vil de besøgende kunne se en udstilling med papirlapper, fragmenter, løsdele, sammensat, påklistret, reorganiseret på nye måder. Collage - sammenklistret papir - er et af den moderne kunsts mange udtryk, og selv om mange måske kun kender det som det, deres børn og børnebørn har hjembragt fra børnehave og skole, var collage en kunstform, som både Picasso og Braque anvendte. Assemblage er tredimensionel collage, hvor elementerne i højere grad er forskellige løsdele, ofte fundet blandt kasserede genstande. - I Galleri Korinth er vores vision at vise mange forskellige udtryk indenfor den moderne kunst, og vi har her folk, som har arbejdet med collage og assemblage. Som overskriften antyder, indgår papir i mange forskellige former og hentet fra aviser, tapetrester og gamle ugeblade, gazebind og bogillustrationer, klistret op på baggrunde af bogomslag, kageæsker m.v., skriver galleriet. Udstillingen præsenterer 13 kunstnere, nemlig Poul R. Weile, Lars Mikkes, Claes Otto Jennow, Magnus Møller, Henning U. Sørensen, Mette Boe, Nancy Bech, Holger Klintholm, Eva C., Tom Petersen, Ulla Gerd, Karen Madsen og Lene Vidding. En del af kunstnerne vil være til stede under ferniseringen. Der vil være artisttalk søndag 22. april kl. 14 med Karen Madsen, søndag 29. april kl. 14 med Eva C. og Holger Klintholm og søndag 6. maj kl. 14 med Ulla Gerd. Lørdag 21. april kl. 14 er der workshop.

