Faaborg: Der venter en stor aften i Sct. Georgs Gildet i Faaborg. Tirsdag 17. april kl. 19 samles gildet for at festligholde dagen, hvor tanken om at skabe en organisation for tidligere spejdere blev ført ud i livet.

1907 var året, hvor Lord Robert Baden Powell startede den verdensomspændende spejderbevægelse. At forstå og respektere spejdertanken førte allerede i 1909 til dannelsen af Det Danske Spejderkorps, der dengang kun var for drenge. Siden blev pigerne organiseret, og også her var Danmark med i 1916.

I 1930'erne var der allerede så mange lidt ældre spejdere, der savnede sammenholdet og idealismen, så tanken opstod om at skabe en gruppe for de "gamle" spejdere, der gerne ville videreføre spejderidealerne. Det første Sct. Georgs Gilde i Danmark blev således oprettet 24. april 1933.

På Sct. Georgs-aftenen skal et gildemedlem i Faaborg aflægge Væbnerløftet, ligesom der i år skal indsættes en ny skatmester. Vibeke Bargsteen stopper, og en ny skatmester skal varetage posten de næste tre år.

I eftergildehallen serveres en lille lækker anretning samt kaffe/te med småkager. Drikkevarer kan købes til de sædvanlige lave priser.