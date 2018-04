Fyns Amts Avis mener: Svære valg mellem pest og kolera

Det er sikkert både interessant og personligt udfordrende at være medlem af byrådet Svendborg.

Men noget let job er det ikke. Og nogen grund til at misunde de lokale politikere den aktuelle opgave, hvor der skal lappes gevaldige huller i de kommende års budgetter, er der slet ikke.

Der skal findes besparelser på i omegnen af 50 millioner kroner inden sommerferien. Og formentlig for et tilsvarende beløb - eller mere - efter.

“ Det siger sig selv, at omfattende besparelser på kernevelfærd må føre til frustrationer og kritik.

Intet er vedtaget endnu, så præcis hvordan besparelserne bliver udmøntet, er der ingen der ved.

Det eneste, politikerne allerede nu kan være helt sikre på, er at få drøje hug og møde harmdirrende kritik for spareplanerne.

Uanset hvor og hvem de rammer.

Og det er jo ikke fordi, politikerne skal ynkes.

De har af egen fri vilje stillet sig til rådighed og bedt om at blive valgt. Vel vidende, at lokalpolitikeres største udfordring er prioriteringen af skattekronerne. Og dem er der jo som bekendt ofte for få af.

Men opgavens sværhedsgrad taget i betragtning er en smule respekt for dem, der har påtaget sig at løse den, heller ikke for meget forlangt.

Og byrådet er nu engang ørertævernes holdeplads.

Men som de sparekataloger, embedsmændene i Svendborg Kommune har givet politikerne at arbejde med, så står valget ikke mellem mere eller mindre velfærd.

Der er stort set ikke noget område, som kan gå fri, når der i en kommune som Svendborg skal spares penge i størrelsesordenen 75-100 millioner kroner.

Og der ingen af dem, der risikerer at blive ramt, som ikke kan argumentere for, at en besparelse på lige netop deres område er en dårlig idé.

Det var tilfældet, da kataloget med mulige besparelser på børne- og ungeområdet blev kendt.

Og det samme gør sig gældende, nu hvor Teknik- og Erhvervsudvalgets og Kultur- og Fritidsudvalgets sparekataloger også er sendt til høring.

Det er let at få øje på det urimelige i at fjerne tilskuddet til Sydfyns Flyveplads, så en driftig erhvervsvirksomhed med taxaflyvning efter alt at dømme må lukke.

Og det er tilsvarende svært at få øje på visionerne og vækstmulighederne i at spare på tilskuddene til de organisationer og aktiviteter, som arbejder med fremme af den for området så vigtige turisme.

Men det er med andre ord pest og kolera, politikerne har at vælge imellem.

Og det er en opgave, der hverken er let eller misundelsesværdig.