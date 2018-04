Eleverne på Strib Skole fik fredag eftermiddag mulighed for at afslutte ugen med lidt ekstraordinær aktivitet i skolskinsvejret, da projektgruppen Strib i bevægelse arrangerede officiel indvielse af skolens nye aktivitetsbaner.

- Det er legeredskaber, som I kan bruge både i og uden for skoletiden, og det er rigtig godt, sagde skoleleder Marianne Nielsen fra talerstolen, hvor hun samtidig påpegede, at man jo i realiteten også kunne markere, at skolens indskoling for nogle måneder siden fik en ny rutsjehøj - ligeledes takket være Strib i bevægelse-gruppen.

Borgmester Johannes Lundsfryd (S), som fik æren at holde tale og klippe den røde snor over til de nye baner, var da også fuld af begejstring for det lokale ildsjæle-initiativ:

- Vi i er byrådet er store fan af det, der hedder Strib i bevægelse, som har gjort det muligt at samle en masse nye legeredskaber (på Strib Skole, red.). Projektet er måske ligesom en god kage, der kræver kærlighed og passion at bage. Den bliver ikke til noget, medmindre der er nogle, der kan overbevise om, at opskriften er den helt rigtige, så andre går ned i brugsen og køber ingredienserne. De gæve kvinder bag Strib i bevægelse har således ikke blot formået at sælge opskriften gennemsnitligt godt, men gennemført godt, udtalte borgmesteren.