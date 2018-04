Ryslinge: Sognekirken er torsdag 12. april klokken 19.30 ramme om en koncert med Musica 1700, som er et emsemble, der spiller musik fra 1700-tallet.

Det var en tid, fremgår det af en pressemeddelelse, hvor kammermusikensembler meget ofte bestod af to solomusikere og en eller flere musikere, der spillede såkaldt basso continuo, dvs. akkorder og bas. Musica 1700s besætning med blokfløjte, gambe, orgel og cello har et stort repertoire at tage af, da alle baroktidens komponister skrev musik for disse instrumenter i forskellige konstellationer.

Musica 1700 består af Charlotte Mejlbjerg, blokfløjte, Henrik Krüger, orgel, Anne-Sofie Thåstrup Mejlbjerg, cello og Henrik Holm, gambe. /EXP