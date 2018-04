Fyns Amts Avis: Et lille lys i sparemørket

For enhver chef, der står med en virksomhed med lidt ondt i økonomien, er det en drøm, når der i en spareplan fremlægges en idé om at løse en opgave både bedre og billigere. Netop det kan faktisk være tilfældet for en del af det omfattende sparekatalog på social- og sundhedsområdeti Svendborg Kommune.

Demensindsatsen skal samles ét sted i kommunen, og det kan betyde, at to demensdagcentre skal lukkes. I stedet samles borgerne på Bryghuset, hvor demenslandsbyen i forvejen ligger. Idéen får endda ros af Nis Peter Nissen, der er direktør for Alzheimerforeningen. Ja, det ligner nærmest en ønskesituation.

“ Med en dygtig og empatisk indsats, kan planen helt sikkert føres ud i livet.

Nu skal vi selvfølgelig ikke glemme, at det er mennesker, vi flytter rundt på, inden vi klapper alt for taktfast i hænderne, men med en dygtig og empatisk indsats, kan planen helt sikkert føres ud i livet. Derved kan der spares knap en halv million kroner.

Desværre kan det vel nærmest kun beskrives som en dråbe i det store hav af spareforslag, politikerne og embedsmændene i Svendborg Kommune for tiden arbejder med, og skulle samtlige spareforslag på blot social- og sundhedsområdet tages i anvendelse, vil det nævnte forslag udgøre knap én procent af besparelsen.

Sådan bliver det dog næppe. Et sparekatalog er en oversigt over områder, hvor embedsmændene ser muligheder for at skære i budgettet, men det er ikke ensbetydende med, at de alle føres ud i livet, og det bliver næppe heller tilfældet denne gang, men det vil være oplagt at gribe forslaget om samle dagcentrene for borgere med demens et sted. På den måde kan det måske ligefrem opnås, at en besparelse ikke sænker kvaliteten af tilbuddet.

Dermed ikke sagt, at det ikke kommer til at gøre ondt, for det kommer det helt sikkert til at gøre, og det er bekymrende, når socialchef i Svendborg Kommune Finn Boye fortæller, at han aldrig har stået med et større sparekatalog og efterfølgende tilføjer, at de svageste i samfundet ikke kommer til at gå ram forbi. Udgifterne til de svageste i kommunen er desværre også ofte dem, der kan skrues på enten i form af øget brugerbetaling eller dårlige service, når der skal spares - med mindre der pludselig opstår et flertal i byrådet, der vil følge Enhedslistens ønske om en skattestigning enten for borgerne eller virksomhederne.

Derfor er det nok også umuligt at undgå at lige netop disse mennesker bliver ramt af besparelserne, og når de bliver ramt er effekten også så meget desto større, fordi selv små stigninger i for eksempel brugerbetaling for handicappede gør mere ondt på deres pengepung end de ville gørepå en gennemsnitborgers. Derfor skal der også gøres en stor indsats for at begrænse velfærdsforringelserne for mennesker med handicap, sindslidelser, misbrugere, børn og ældre. De er mere sårbare end de fleste.