Faaborg: Fem Faaborgsejlere har været med til at sætte verdensrekord. De har netop deltaget i verdens største optimistjollestævne i påsken Det 36. Lake Garda Meeting foregik på Gardasøen i Norditalien. Garda Meeting blev allerede i 2012 blev stævnet noteret som verdens største i Guinness Book of Records med hele 1055 deltagere. I år var næsten 1400 sejlere fra 33 lande med. Danmark var tredjestørste gruppe, kun overgået af Tyskland og Italien. Andre store deltagerlande var Sverige, Polen, Finland, Norge, Rusland, Ungarn, Australien, Canada, USA og for første gang Japan og Mexico.

107 danske sejlere og deres familier tog turen med SailingGarda.dk til den smukke by Riva Del Garda, hvor SailingGarda.dk de seneste 23 år har ageret arrangører for danske sejlere og hvert år arrangeret den populærere sæsonåbningstur. Turen startede med tre dages træningslejr, som afsluttedes med den klassiske Dansker Cup.

- Rasmus Fredslund, Marius Lindekilde, Frederik Bløcher, Noah Bløcher og Sille Bang Pedersen var med i optimist stævne, mens Silles storebror Magnus Bang Pedersen deltog i Lake Garda Laser meeting for Laserjoller, hvor hele 270 laserjoller deltog i klasserne 4,7 og Radial. Garda i påsken er en klassiker, det er en fantastisk oplevelse for sejlerne med de mange deltagere, ikke mindst internationale, så her fås et super udgangspunkt for dygtige sejlere, og et godt sammenhold i den kommende sæson siger Marianne Bløcher fra Faaborg Sejlklub i en pressemeddelelse. /EXP