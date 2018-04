Snave: Dreslette Forsamlingshus i Snave åbner op for en aften med fællesspisning og socialt samvær. Det sker torsdag den 12. april kl. 18.00, hvor der bliver budt på en dansk klassiker: koteletter i fad og frugtgrød til dessert, som fås for 75 kr. for voksne og 25 kr. for børn op til 12 år. Tilmelding på 64 77 12 42 eller 64 74 14 34. /EXP