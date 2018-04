Faaborg-Midtfyn: Søren Kristensen (V), der er formand for Teknik- og Miljøudvalget, vurderer, at det kan blive nødvendigt at forlænge ekstrabevillingen til flere hænder i den kommunale planafdeling, hvis man skal holde trit med de mange ønsker om nye lokalplaner.

Udvalget har netop vedtaget en skarp prioritering af, hvilke lokalplaner forvaltningen skal arbejde med i første halvår af 2018. Topprioritet får en lokalplan for udvidelse af veteranhjem ved Mosevej 2, Nr. Broby, som igangsættes med indkaldelse af idéer og forslag til kommuneplantillæg. I samme nabolag skal der laves lokalplan for udvidelse af De Japanske Haver, og dernæst lokalplan for forsøgs- og kursuscenter/botanisk center ved Øxenhaverne nær Pejrup.

Til gengæld må Hjemly Fri- og Efterskole i Hillerslev samt Faldsled Havn vente en postgang.

- Vi vil gerne sikre, at der er ressourcer til at lave en lokalplan, hvis det lykkes at få solgt det gamle kommunekontor i Ryslinge til et boligprojekt, forklarer Søren Kristensen.