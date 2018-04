Fodbold: Det er tæt i toppen af 2. divisions oprykningsspil, og efter to nederlag til henholdsvis Jammerbugt og senest til topholdet Hvidovre - med 1-4 - har cheftræner Carsten Hemmningsen & Co. behov for tre point, når det lørdag går løs i Skovshoved - hos et hold der er syv point efter fynboerne og ligger tredjesidst.

Marienlyst er nummer tre i rækken med 18 point - samme antal point som Næstved på andenpladsen. Hvidovre på førstepladsen med 25 point er stukket noget af.

- Ja, selvfølgelig kan du sige, at det er en kamp, vi skal vinde. Men det er en tæt række. Alle hold vil vinde, og Skovshoved er et godt hold, der har tabt flere tætte kampe med kun et enkelt mål. Det er også et hold, der gerne vil spille fodbold, lyder det fra Carsten Hemmingsen.

Kampen spilles på græsbane, og det glæder de fynske spillere sig til.

Men der har været mange overvejelser hos Carsten Hemmingsen efter det markante nederlag til Hvidovre. Det var nemlig en kamp, hvor Thomas Broe og Mads Jørgensen blev skadet, og samtidig er Hasan Kurucay ude med to dages karantæne. Cheftræneren siger:

- Ja, der er nødvendigvis nye startere i Skovshoved - en ny opstilling - uden jeg vil afsløre nærmere, hvordan vi kommer ud i Skovshoved. Men heldigvis har vi en bred og god trup i Marienlyst, så vi vil komme med et stærkt hold trods udfordringerne.

Konceptet for Marienlyst til lørdagens kamp er kontant klart.

- Vi skal stå godt og så slå til på omstillinger, som Carsten Hemmingsen konkluderer.

Boldsikre Oliver Feldballe er til disposition igen efter endt ferie.