Stifteren af Facebook-gruppen "Stop Assens Forsyning i at hive penge op af vores lommer", Michael Møller Larsen, glæder sig over politikernes udmeldinger om, at de vil se på alternative løsninger i stedet for kloakseparering og nedsætte vandafledningsafgiften gennem en ny ejerstrategi. Nu mangler han bare, at ordene bliver fulgt op af handling.

Det er først og fremmest en glad Michael Møller Larsen, Fyens Stiftstidende får i røret fredag eftermiddag. Hans protestgruppe "Stop Assens Forsyning i at hive penge op af vores lommer" har nu over 3600 medlemmer, og borgmesteren har netop meldt ud, at han og udvalgsformand Dan Gørtz har haft møde med Lars Skjærris, der tidligere har foreslået nogle alternative og billigere metoder til håndtering af regnvand i stedet for kloakseparering. - Det er dejligt. Det er også fedt, at de vil søge inspiration i Middelfart Kommune. Jeg har også selv talt med Søren Steen Andersen, og han er enig i, at der er et kommunikationsproblem. Det vil de nu kigge på. Mit formål med at starte gruppen var, at man fik kommunikeret ud, hvad der var af muligheder, og at man indrog eksperter. De to ting er der fokus på nu, siger han.

- Følger op

Den 33-årige familiefar fra Vissenbjerg har dog ikke planer om at skrue ned for aktiviteten i Facebook-gruppen foreløbig. - Det er fint, de siger, de har snakket med Lars Skjærris. Men vi har behov for, at der sker mere end bare snak. Jeg vil også følge op på, om der kommer en ny ejerstrategi, om spildevandsafgiften sænkes, om der kommer noget mere info ud, og om man får lavet de lokale løsninger. Den er ikke hjemme endnu. Det er godt, de nu tager initiativ til noget af det, vi har efterspurgt, men det skal også gennemføres, siger Michael Møller Larsen.

Overrasket over lokalpolitik