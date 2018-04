Læserbrev: Borgmesteren giver udtryk for, at det er rigtigt godt og sundt, hvis ingen af de politiske partier i byrådet kommer med kommentarer til det massive besparelseskatalog for Svendborg Kommune, som just lige er blevet offentliggjort.

Sundt. På mig virker det usundt og udemokratisk, at de vælgere, som har stemt ud fra en politisk overbevisning, ikke har en chance for at se det afspejlet i budgettet. Nu er det heller ikke sådan, at det er en naturgiven sandhed, at de besparelser, der skal falde, skal være af den dimension, som der er lagt op til.

Vi kan jo vælge at lægge os på et minimum af besparelser. Det er hjerteskærende at læse om forslag, der beskriver, hvordan man kan spare på de yngste ved blandt andet at skære på normeringer i vuggestuer og på ressourcepladser. Eller en reduktion på 30 procent af budgettet til ressourcepædagogerne, der står for indsatsen omkring de mest udsatte børn. Eller forslag om at forcere de yngstes udvikling ved at presse dem tidligere i børnehave og skole. Der er ingen grænser for konsekvenserne, i hvert fald ikke på den lange bane.

På social- og sundhedsområdet ligger der forslag om at nedlægge sygeplejerskefunktionen for de udsatte, reduceret serviceniveau på Grønnemoseværkstederne, lukning af væresteder og brobyggerfunktion i Sundhedshuset. Listen er uendelig.

Derfor er det heller ikke ligegyldigt, om der er gennemsigtighed og forhåbentlig meget velbegrundede overvejelser bag hver eneste politiske beslutning. Med så uacceptable spareforslag på velfærden, skal det være tydeligt, hvordan prioriteringerne er. Det er jo ikke uden grund, at vi som kommune sidder og slås med store afdrag på Tankefuldgrundene, merforbrug på Fremtidsfabrikker, og har sat os i en position, hvor vi skal finansiere mange udgifter omkring et fire-dages landsstævne.