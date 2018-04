Selv om tegneren Anni Lippert tirsdag den 10. april fylder 90 år, fortsætter hun arbejdet.

I mere end syv årtier har hendes letpåklædte, storbarmede piger været at finde i blade og magasiner i både ind- og udland.

Hver uge sender hun en tegning til ugebladet Se og Hør. Det har været fast rutine i over 60 år nu.

- Det er sjovt at blive ved med at tegne, og jeg bliver ved, så længe jeg kan holde på en blyant, siger hun.

Som datter af tegneren Aage Lippert har det altid været naturligt for hende med en blyant i hånden. Men det var først, efter at hun flyttede til Frankrig, hvor hun boede i otte år, at blondinemotivet blev fundet.

Her var den lyshårede franske skuespillerinde Brigitte Bardot på alles læber.

Inspireret af Bardot, og hvad hun selv så i spejlet, begyndte Anni Lippert at tegne. Det bliver, hvad hun kalder "lidt pikante tegninger" af letpåklædte blondiner med struttende bryster og fyldige læber.

- Det er morsomt, at folk stadig gider se på dem. Det har folk jo gjort i flere generationer nu, siger hun.

Anni Lippert var 18 år, da hun solgte sin første vittighedstegning til vittighedsbladet Hudibras, og siden da har hun levet af sin humoristiske streg.

Hun begynder dog at mærke, at hun ikke længere er 18.

- Jeg er blevet ældre, kan jeg mærke. Jeg er meget træt. Ikke træt af at leve, men jeg er træt, siger hun.

Når hun ikke sidder bøjet over næste uges tegning, hygger hun sig hjemme, går i haven eller svømmer en tur. Derudover holder Anni Lippert meget af at bruge tid med sine børnebørn, to teenagepiger, der også begge tegner.

Hvordan den runde dag helt præcis skal fejres, holder hun for sig selv, men det bliver sammen med familien. (Ritzau)