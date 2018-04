Kloden rundt

Tyskland: Hvornår er en blind date gået godt? Det kunne for eksempel være, når hormonerne i kroppen efter stævnemødet pumper så hårdt rundt, at man ikke er i stand til at huske, hvor man parkerede sin bil. Det var tilfældet for en 42-årig tysk mand, som forleden indfandt sig på en politistation i byen Landau, efter at han forgæves havde ledt efter sin bil i en time. Hans tanker blev ved med at kredse om kvinden og ikke køretøjet, skriver nyhedsbureauet dpa. Det hele fik dog en lykkelig afslutning. Manden kunne til sidst beskrive parkeringspladsen så godt, at bilen blev fundet. Om han skal på endnu en date, melder historien ikke noget om. (ritzau)