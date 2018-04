Når Nye Borgerliges Pernille Vermund tager kampen op mod Kristian Thulesen Dahl (DF) i Sydjylland, kan hun ikke bare sådan forvente at få del i Dansk Folkepartis stemmer. I Hjordkær i Sønderjylland satte fire ud af ti kryds ved Dansk Folkeparti ved folketingsvalget i 2015, og her er det de færreste, der kunne overveje at sætte kryds ud for Vermunds parti.