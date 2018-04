Det blev næsten for nemt at spille hjemmekampen mod nedrykningdømte Stenstrup IF erkendte træner for Sdr. Nærå, Anders Borby, men tilføjede at han havde stor respekt for den kampgejst gæsterne udviste fra start til slut.

Udfaldet af kampen stod hurtig at læse på stillingen, for efter 10 minutter var Sdr. Nærå kommet foran 7-3, og nåede en føring på syv mål ved pausen. Det medførte at hjemmeholdet tog for let på sagerne i starten af anden halvleg, hvilket blev straffet af det velspillende hold fra Stenstrup, der dog aldrig nåede at udgøre en reel trussel mod værterne, som i år kun har tabt to kampe, og nu slutter i toppen af puljen.

Derfor bliver det til endnu en sæson i Serie 1, med Anders Borby bag roret, og han ønsker ikke at gentage det svage spil Sdr. Nærå udviste i turneringens start sidste år. SNIF´s herrer er fit for fight fra start. Mikkel Knudsen blev topscorer med ni mål (hol)