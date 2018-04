Svendborg: Svimlende 45,3 millioner kroner. Det er beløbet, Social- og Sundhedsudvalgets sparekatalog lyder på, og hvis besparelserne realiseres, kan det ikke undgås, at kommunens svageste borgere vil mærke markante forringelser.

Alene på socialområdet er der spareforslag for 21,7 millioner kroner på næste års budget. Et beløb, som socialchef, Finn Boye, aldrig har set højere.

Spareplaner Økonomien i Svendborg Kommune skranter, og derfor har man besluttet, at man vil spare mellem 75- og 100 millioner kroner på næste års budget.



Forvaltningen har lavet sparekataloger på samlet 134 millioner kroner, mens det altså langt fra er så enormt et beløb, politikerne ender med at spare, da de i løbet af de næste uger skal plukke i katalogerne og beslutte, hvilke besparelser der skal realiseres.



Det er planen allerede før sommerferien at finde besparelser for 50 millioner kroner, og derfor kommer forvaltningen i denne tid med sparekataloger, som præsenteres for politikerne i de enkelte fagudvalg.



I løbet af april bliver sparekatalogerne sendt i offentlig høring, og den endelige beslutning om, hvor der skal spares og hvilke områder der skal friholdes, bliver besluttet på budgetforhandlingerne den 23. og 24. maj.



Efter sommerferien tager politikerne dog endnu en dans i sparemanegen for at finde de resterende 25 til 50 millioner kroner, og den endelige beslutning om, hvor meget der i dén omgang skal spares, bliver truffet på de ordinære budgetforhandlinger i september.

- Jeg har været her i over tredive år og jeg har aldrig set et så omfattende katalog over det specialiserede voksenområde. Det her rammer de mennesker med handikap, sindslidende og misbrugere, fastslår han, for blot at nævne nogle af de grupper, der er i risikozonen.

Han peger dog på, at når kommunen samlet set skal spare op mod 100 millioner kroner på næste års budget, er det nødvendigt, at alle holder for, og han pointerer, at sammenligner man med de øvrige kommuner i Region Syddanmark, ligger Svendborg 23 millioner kroner højere end gennemsnittet i regionen.