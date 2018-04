Som et led i de omfattende spareplaner i Svendborg, foreslår forvaltningen at samle hjemmeboende demente på ét dagcenter i demensbyen og lukke to andre dagcentre for demente.

Svendborg: Ikke alle er besparelser rammer lige hårdt. Og nogle af dem kan måske endda falde ud til det bedre.

Sådan ét bliver Social- og Sundhedsudvalget præsenteret for på det kommende møde den 10. april, når forvaltningen fremlægger, hvordan man kan finde besparelser for samlet set 45,3 millioner kroner på ældre-, social- og forebyggelsesområdet.

Spareplaner Økonomien i Svendborg Kommune skranter, og derfor har man besluttet, at man vil spare mellem 75- og 100 millioner kroner på næste års budget.



Forvaltningen har lavet sparekataloger på samlet 134 millioner kroner, mens det altså langt fra er så enormt et beløb, politikerne ender med at spare, da de i løbet af de næste uger skal plukke i katalogerne og beslutte, hvilke besparelser der skal realiseres.



Det er planen allerede før sommerferien at finde besparelser for 50 millioner kroner, og derfor kommer forvaltningen i denne tid med sparekataloger, som præsenteres for politikerne i de enkelte fagudvalg.



I løbet af april bliver sparekatalogerne sendt i offentlig høring, og den endelige beslutning om, hvor der skal spares og hvilke områder der skal friholdes, bliver besluttet på budgetforhandlingerne den 23. og 24. maj.



Efter sommerferien tager politikerne dog endnu en dans i sparemanegen for at finde de resterende 25 til 50 millioner kroner, og den endelige beslutning om, hvor meget der i dén omgang skal spares, bliver truffet på de ordinære budgetforhandlinger i september.

Svendborg Kommune er efterhånden landskendt for sin viden og ekspertise, når det kommer til demens, og den halvandet år gamle demensby på Bryghusvej i Svendborg er naturligvis en vigtig faktor i det.

I øjeblikket har kommunen dog ud over i demensbyen to andre dagcentre, hvor hjemmeboende demente kan komme og deltage i aktiviteter.

“ Ved at samle dagcentrene på demensbyens dagcenter vil demente få glæde af de rigtig gode faciliteter, som er der, og det, tænker vi, vil give god mening. Det vil i hvert fald ikke være en serviceforringelse - måske næsten det modsatte. John Jensen, direktør for social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet i Svendborg kommune

I forvaltningens sparekatalog foreslår man at nedlægge de to dagcentre for demente på henholdsvis Aldersro og Byparken og i stedet samle alle i ét stort dagcenter i Bryghuset, Svendborg Demensby for ad den vej at finde besparelser for 400.000 kroner.

- Vi har jo været ude i alle krogene for at leve op til de rammer, vi har fået udstukket. Og når der skal findes penge, er det her i hvert fald et af de bedre forslag, lyder det fra John Jensen, der er direktør for social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet.

- Ved at samle dagcentrene på demensbyens dagcenter vil demente få glæde af de rigtig gode faciliteter, som er der, og det, tænker vi, vil give god mening. Det vil i hvert fald ikke være en serviceforringelse - måske næsten det modsatte, siger han.

John Jensen forklarer, at besparelsen opstår i kraft af, at man vil kunne nedlægge stillinger samt undgå huslejeudgift til de øvrige nuværende centre.