Ny metode blev anvendt i Odense i 2008 som det første sted i verden. Da dampede miljøvirksomheden Krüger massiv forurening væk fra sand- og lerundergrunden.

Det var noget af en udfordring, da miljøvirksomheden Krüger i 2008 fik til opgave at rense grunden under et stort industrirenseri på Knullen 8 i Odense. Forureningen var så massiv, at den truede grundvandet i det sydlige Odense, men virksomheden, som forureningen lå under, skulle være i gang under hele operationen. Vejen frem blev at varme jorden op til kogepunktet og derefter rense jorden ved at gennemskylle den med damp. Det var en kombination af to metoder, der aldrig havde været gjort før.

Trussel mod grundvand

- Det var første gang, vi lavede noget under en bygning, og kravet var, at virksomheden skulle kunne være i drift, imens oprensningen foregik. Renseriet rensede blandt andet militæruniformer, og det kunne ikke bare stoppe. Så det var lidt af en udfordring, siger Maiken Faurbye, afdelingschef i Krüger. Truslen mod grundvandet blev fjernet ved at pumpe damp ned i sandlaget under bygningen og ved at installere varmelegemer i den del af undergrunden, som var af ler. Der blev lavet 45 varmeboringer i morænelerlaget ned til ti meters dybde, og ved hver varmeboring blev der installeret et filter, så den afdampede forurening blev opsamlet. Herefter blev jorden varmet op til 100 grader i 105 dage. Da de var gået, blev der taget 14 jordprøver, som alle viste, at rensningen havde været særdeles effektiv. I alt blev der fjernet 3500 kilo opløsningsmidler fra morænelerlaget og 500 kilo fra sandlaget - det gav en oprensning på den gode side af 99 procent og betød, at truslen mod grundvandet var væk.