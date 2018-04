Et ægtepar i en villa på Demantsvej i Odense fik sig natten til fredag et gevaldigt chok, da nogen pludselig lyste på dem med en lommelygte. det fremgår af Fyns Politis døgnrapport. Ægteparret vågnede klokken 02.01 ved at en indbrudstyv blændede dem med en lommelygte, og han blev tilsyneladende lige så overrasket som dem. I hvert fald forsvandt vedkommende uden af stjæle noget. Ægteparret alarmerede politiet med det samme, men tyven var væk inden de kunne nå frem.

En anden indbrudstyv havde heller ikke heldet med sig, da han halvanden times tid tidligere, klokken 00.32, forsøgte at bryde ind i en villa på Julagervænget. Her overraskede en beboer gerningsmanden, netop som han var ved at bryde ind gennem en terrassedør. Da manden blev opdaget stak han af på en cykel med en stor sportstaske over skulderen. Beboeren har overfor politiet beskrevet ham som dansk af udseende, 185 til 190 centimeter høj og iført en grøn jakke.

Ligesom på Demantsvej nåede tyven ikke at stjæle noget. Han nåede dog også at slippe væk.