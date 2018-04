Debat: Tænk jer rigtig godt om kære politikere

Læserbrev: Svendborgs børn står overfor en kæmpe reduktion af det gode børneliv, som byen indtil nu har været kendt for at bedrive. Når jeg læser om besparelserne på børn- og ungeområdet, som Svendborg lægger op til, bliver jeg trist og tung om hjertet, fordi langt de fleste af forslagene lægger op til at reducere børnelivet. Et børneliv, der i forvejen bliver kortere og kortere.

Besparelser gennem tidligere skolestart via forårs-SFO og tidligere børnehavestart presser børnene ud i at skulle forholde sig til en verden, de ikke altid er klar og modne til. Og fra andre kommuner ved jeg desværre, at når tidlig start først bliver besluttet, så bliver det sådan. Nærmest ingen børn får skole- eller børnehavestart udsat, selvom forældre og pædagoger har rigtig gode argumenter med hensyn til barnets trivsel. Også jeres flotte forebyggende indsatser skal under sparekniven, selvom det også taler sit tydelige positive sprog i de resultater, pædagogerne oplever omkring de børns trivsel.

Børn skal have lov til at være børn, så længe som overhovedet muligt. Vi har glemt, at børnelivet i sig selv gør børnene modne og klar til livet, og det lønner sig ikke at presse børnene ud situationer og en hverdag, de ikke er klar til. Tværtimod giver det bagslag på den længere bane.

Det, at Svendborg ikke har pillet ved de parametre tidligere, har vi rost og anerkendt i BUPL, fordi Svendborg har haft modet til ikke bare at følge strømmen, men i stedet holdt fast i, hvad der er væsentligt for børnene. Tidlig start kan kun forringe den pædagogiske kvalitet for børnene, fordi antallet af børn pr. voksen bliver ændret. Vi ved alle sammen, at jo yngre børnene er, jo flere praktiske opgaver er der for de voksne, og jo mere hjælp og nærvær har børnene brug for. Det vælger Svendborg at se stort på i begge tilfælde. Normeringerne vil nødvendigvis blive anderledes, og der bliver også lagt op til, at det ikke nødvendigvis er pædagogisk personale, man skal prioritere. Det er en kæmpe fejl, som jeg håber, I politikere vil tage op til genovervejelse. For det kan da ikke være den vej, I ønsker at gå, når al forskning viser, det er helt, helt forkert med hensyn til børnenes trivsel og udvikling. Kære politikere: I BUPL er vi dybt bekymrede - mindst ligeså bekymrede som forældrene. I har magten til at beslutte, hvad det er for et børneliv, I vil tilbyde byens mindste borgere, som også er byens fremtid.

Tænk jer rigtig godt om.