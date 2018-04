Kloden rundt

Tyskland: Ofte er det småpenge, man får tilbage, når man afleverer pantflasker. Men for en tysk butiksejer blev pant tilsyneladende en millionforretning, skriver The Guardian. Den 27-årige mand er tiltalt for at have snydt sig til 1,2 millioner euro - knap ni millioner kroner - ved at manipulere med sine to pantautomater. Han skulle have slået en mekanisme, der knuser ikke-genbrugelige pantflasker, fra. Dermed kunne han køre de samme flasker igennem sine maskiner igen og igen, så det lignede, at han havde udbetalt pantpenge for store beløb. På den måde kunne han kræve kompensation, selv om han reelt aldrig udbetalte nogen penge. (ritzau)