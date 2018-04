Ringe/Nr. Broby: Tanken om at sætte en del af Guldhøj-komplekset i Ringe til salg bliver nu definitivt udskudt.

Det er der i hvert fald enighed om i Økonomiudvalget, der på sit seneste møde havde sagen på dagsordenen.

Udsættelsen skyldes, at Borgerhusbanden, der arbejder på at få skabt et foreningshus, har peget på Guldhøj som stedet for sådan et og som er et alternativ til et nybygget foreningshus i forlængelse af fritidscentret. Nybyggeriet er et ønske, der er fremsat i samarbejde med Midtfyns Fritidscenter, Nordagerskolen, idrætsforeninger og folkene bag Midtfyns Multipark, og det er disse muligheder, der nu skal klarlægges, inden et til slag-skilt eventuelt kommer i vinduet.

Guldhøj-komplekset Guldhøj er en tidligere folkeskole, og en del af bygningerne er i dag omdannet til boliger.Komplekset består af 4560 etagemeter. Østfløjen, der er i spil til at blive solgt, er på 1900 kvadratmeter, mellembygningen er 260 kvadratmeter og vestfløjen cirka 2400 kvadratmeter.



To ejendomsmæglere har vurderet østfløjen. Laveste vurdering er 2,3 mio kr. Højeste er 3,3 mio. kr. Salgsprisen er fra administrationen side foreslået til at være 2,8 mio kr.



Flere foreninger, ungdomsskolen, hjemmeplejen og sygeplejen holder i dag til på Guldhøj.

Det oplyser borgmester Hans Stavnsager (S).

- Der er allerede foreninger, der bruger vestfløjen på Guldhøj, og Borgerhusbanden har en tanke om, at der kan laves et foreningshus - og måske kan frivilligcentret også rykkes derop. Det sådanne nogle undersøgelser, som der lige nu er i gang, og hvor vi afventer resultatet, forklarer Hans Stavnsager.