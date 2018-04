Sparedebat: Som at tisse i bukserne

Læserbrev: I det netop offentliggjorte sparekatalog for 2019, lægges op til at spare op til 14,3 millioner kroner på dagtilbud. Kigger man på de enkelte forslag, er det valget mellem pest og kolera. Skal vi lukke børnehuse, have lavere normeringer, tidligere børnehavestart, færre ressourcer til udsatte børn eller hvor skal pengene findes?

Uanset hvor man vælger at spare på dagtilbud, bliver resultatet ringere vilkår for at sikre, at alle børn får mulighed for at skabe sig et godt fundament for at mestre livet og ikke mindst en indholdsrig hverdag og et godt børneliv.

Det er ikke bare ulykkeligt for hvert enkelt barn, men også en alvorlig udfordring for alle borgere i kommunen. Der er tung forskningsmæssig evidens for at antallet af børn pr. medarbejder samt medarbejdernes uddannelsesniveau direkte påvirker, hvor godt børnene klarer sig senere i livet. For eksempel hvordan de klarer 9. klasses afgangsprøve, hvorvidt de får en uddannelse, bliver kriminelle samt i hvor høj grad de opnår tilknytning til arbejdsmarkedet. Dagtilbud skal således ikke ses som en udgift, men som en investering i fremtiden.

Man kan med rette spørge, om ikke besparelser på dagtilbud blot fører til endnu større besparelser i fremtiden?

I et studie af forskning på området konkluderer Danmarks Evalueringsinstitut, at nok dét vigtigste forhold, der skal til for at skabe dagtilbud af høj kvalitet, er god interaktion mellem børn og pædagoger. Det kræver selvfølgelig, at den voksne er nærværende og hyppigt skaber kontakt med hvert barn, samt at barnet bliver mødt af en forstående voksen, der inddrager barnet og dets interesser. Gad vide hvor mange af den type interaktioner, der bliver tid til i Svendborgs dagtilbud i fremtiden?

I valgkampen pegede en stor del af politikerne heldigvis på børneområdet som et område, hvor der allerede er sparet meget og hvor det er vanskeligt at spare ret meget mere. Jeg ser derfor frem til en klar politisk prioritering, som sikrer, at Svendborg fortsat kan være rammen om det gode liv - også for børnene.