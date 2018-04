Ringe: Det er på ingen måde blandt de største af slagsen, men til gengæld er det hyggeligt og en fast tradition hvert år i april.

Det er det så igen 14. april, for her skydes den 29. udgave af Ringeløbet i gang.

Det er atletikafdelingen under Ringe Gymnastikforening og Ringe Løbeklub, der står som arrangør af løbet, og det henvender sig til både unge såvel som ældre - trænede løbere og nybegyndere.

Der er start og mål ved Midtfyns Fritidscenter, og det er muligt at deltage på tre distancer: 2,3 kilometer, fem kilometer eller 10 kilometer.

Det koster 50 kroner for voksne at deltage, mens børn under 15 år skal betale 25 kroner. Forhåndstilmelding skal ske på www.ringe.dk senest torsdag den 12. april. Det er også muligt at tilmelde sig på dagen mod et tillæg på 15 kroner, hvis man er voksen, mens der ikke opkræves et tillæg for børn.

Løbet skydes i gang klokken 14, og der er præmier til de hurtigste, og alle deltager i lodtrækningen om sponsorpræmier.