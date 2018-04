Kloden rundt

Sydkorea: Amerikaneren David Simon kan ikke fortsætte sin basketballkarriere i Sydkorea af en årsag, som han nok ikke havde forudset, da han rykkede østpå: Han er for høj. Simon er en af de spillere, som bliver ramt af en ny regel i den sydkoreanske liga, hvor der fremover højst må være to udlændinge på holdet, skriver Korea Times. Den ene af dem må maksimalt være to meter, og den anden højst 1,86 meter høj. Det er et problem for amerikaneren, der stikker 2,03 meter op i luften. Det sydkoreanske basketballforbund har indført reglen for at tiltrække flere hurtige og teknisk dygtige spillere. (ritzau)