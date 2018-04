Steen Agersø foreslog i gruppen Oplev mit Ærø, at man skød alle dådyr på Ærø. Opslaget delte Facebook-brugerne i to lejre og skabte en passioneret debat.

Ærø: - Debatten kørte af sporet, siger Steen Agersø, der i et længere opslag i gruppen oplev mit Ærø foreslog, at man skyder samtlige dådyr på Ærø, som han i samme ombæring sammenlignede med dræbersnegle og bjørnekloen. Nedenunder kan du se et uddrag fra Steen Agersøs opslag og debatten, der fulgte. Steen Agersø: "Der tales meget om, at Ærø mangler natur, grønne bælter, biodiversitet osv. Det kunne være meget interessant at få undersøgt "ødelæggelsesgraden" på Ærøs bestående flora i hegn, markskel, grønne områder og haver forårsaget af den invasive art på Ærø, drøvtyggeren af hjortefamilie, nemlig dådyret." Opslaget slutter med følgende opfordring: "Jeg foreslår derfor, at denne invasive art bestående af "menneskeskabte", destruktive individer bortskydes helt på øen. Dette ville også give den langt mere naturlige og skånsomme art rådyret en reel chance på øen, og ikke mindst give vores skrøbelige flora og de dertil hørende insekter, bier og andre gavnlige dyr, en chance."

Peter Strand: "Helt enig med dig Steen - selvom jeg er jæger og elsker en god vildtret. Dåvildt hører til i store skove og store vilde enge og ikke i et minisize kulturlandskab som Ærøs. De har kostet Ærø Buelaug over 10.000 kr. da de flere gange har ødelagt vores skydeskiver i det område hvor vi øver os. Og hvad med alle de påkørsler - det må også koste kassen når man er så uheldig at ramme så stort et dyr!!"

Morten Peter Brixtofte Petersen: "Jeg er helt enig. Der er også noget der tyder på, at dådyrene presser den naturlige bestand af rådyr."

Bjarne Mahler Schou: "Både rådyret og dådyret er med til at sikre flere blomstrende urter og planter over hele Ærø - også på sten og jorddigerne, ved at spise græs og kviste ved jorden - så urterne kan vokse frem. De blomstrende urter giver føde til de insekter vi endnu har tilbage og til de fugle som lever af insekter men så sandelig også til fugle som spiser frø. Og nu hvor der ikke er så meget kvæg der græsser af om sommeren - er både dådyr og rådyr på "overarbejde" for bl.a. at sikre orkideerne i norene."

Heidi Åvang Pedersen: "De er fuldstændig ligeglad med mennesker, sover til middag ved siden af hestene i Stokkeby."