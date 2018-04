Horne: Et brud på en brandslange har sat halvdelen af Hornehallen under vand, og hallen vil som minimum være lukket den næste måned, fortæller formanden for hallen, Michael Jungfeldt.

Det betyder blandt andet, at badmintonafdelingen har aflyst sæsonafslutningen med fællesspisning, der ellers skulle finde sted på tirsdag.

"Måske vi skal starte den nye sæson med afslutningen, som vi bliver snydt for nu", lyder det i en mail, som Hanne Stentebjerg fra badmintonbestyrelsen har sendt ud til alle medlemmer.

Bruddet på slangen, der befinder sig bag dommerbordet, blev opdaget i onsdags, og på det tidspunkt var der allerede løbet en del vand ud på - og under - halgulvet. Her to dage efter er skadens omfang blev meget tydelig. Taksatoren har været forbi, og konstateret, at det bliver nødvendigt at udskifte en stor del af halgulvet, da plankerne i parketgulvet er begyndt at bukke opad i sammenføjningerne.

Hallens bestyrelse har anmodet kommunen om, at en planlagt slibning af gulvet bliver udsat til et nyt gulv er på plads.

- Det giver ligesom mest mening, lyder det fra Michael Jungfeldt.